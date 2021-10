Le RC Toulon s’est imposé ce samedi à domicile face à Brive, 13 à 19. Un score leger, mais qui n’inquiète pas le staff du club. Patrice Collazo, manager général de Toulon, s’est exprimée après cette victoire, se montrant plutôt très rassurant pour la suite.

« Quand on sort de deux matches où on se met la tête à l’envers c’est compliqué de retrouver le fil conducteur après. On est plutôt dynamique avec un jeu construit en première période même si on manque d’efficacité dans la zone de marque. Ça me dérange parce qu’on est plutôt bien en première. On doit rentrer avec un score plus large à la mi-temps et en deuxième période, comme d’habitude ce ne sont pas les Brivistes qui nous mettent dedans, on s’y met tout seul, alors qu’ils ne sont pas rentrés dans nos 40 mètres », a-t-il déclaré face à la presse.

« Nous sommes fébriles dans le dernier geste et dans les intentions. Il y a trois heures nous avions quatre points de moins, la perspective c’est maintenant de se tourner vers le Racing et de se préparer comme nous avons préparé ce match. La semaine n’est pas en adéquation avec le match que l’on a fait, mais je sais que nous sommes capables de lever le niveau contre le Racing. Je veux qu’on positive parce que je veux que les joueurs sortent de ce marasme et qu’ils soient contents de prendre quatre points. Je veux qu’on retrouve cette confiance. »