Pau a annoncé ce jeudi les prolongations de contrat de Luke Withelock et Jale Vatubua.

Le centre explosif Jale Vatubua qui a fait toute sa carrière à Pau a prolongé son aventure dans le Béarn jusqu’en 2024. Tout comme, le troisième ligne néo-zélandais, Luke Withelock. Ainsi la Section Paloise, qui réalise un bon début de saison avec une prometteuse 8e place à mi-saison, sécurise l’avenir de deux de ses cadres. « Nous nous réjouissons de la prolongation de ces deux leaders, ils occupent une place essentielle au sein du groupe. Leur niveau d’exigence et d’engagement sur le terrain tire le collectif vers le haut. C’est une très bonne chose de construire dans la durée avec des garçons de valeurs, attachés au territoire et au club et qui partagent nos ambitions », s’est réjoui le manager Sébastien Piqueronies.