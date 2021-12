Ce mercredi la Ligue Nationale de Rugby a annoncé avoir durci et renforcé son protocole contre le Covid-19 en Top 14 et Pro D2.

Les joueurs de Top 14 et Pro D2 non-vaccinés doivent désormais se faire tester tous les jours et non plus trois fois par semaine. Cette décision de la LNR fait suite aux dernières mesures gouvernementales face à la menace du variant Omicron. En plus de ces tests demandés aux joueurs non-vaccinés « le port du masque est à nouveau obligatoire dans tous les établissements recevant du public pour tous les sujets du groupe professionnel, à l’exception des périodes d’effort physique« , a indiqué l’instance. Le rugby est en ce moment bousculé par ce nouveau variant qui touche actuellement les équipes de Munster et de Cardiff, bloquées en Afrique du Sud en raison de cas positifs dans leurs rangs.