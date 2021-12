Le Stade Toulousain a mal. Deuxième au classement de Top 14, l’équipe de la ville rose s’est inclinée ce samedi soir face à l’Union Bordeaux-Bègles, lors de la 12e journée de championnat, sur le score de 17-7. Une défaite qui a du mal à passer, comme en témoigne le troisième ligne de l’équipe, François Cros.

« En termes de contenu c’est assez pauvre, en termes d’engagement on a été dépassé, dominé. A partir de là c’est compliqué de gagner des matches. Quand on ne se livre pas à 100 % sur l’engagement, à la fin on a des regrets, d’où ce sentiment d’agacement ce soir car on n’a pas joué à notre niveau », a d’abord déclaré François Cros après la rencontre.

« On a été pris sur le jeu au sol et quand on n’a pas les ballons, c’est compliqué pour imposer notre rugby. On n’a pas été digne de notre maillot, de notre rang, on l’a payé cash. On n’a pas mis Antoine Dupont dans de bonnes conditions, il a été cadenassé par cette équipe de Bordeaux. Quand il ne peut pas exploiter le peu de ballons que l’on a, c’est plus compliqué pour nous. Quand on marque, ça nous relance un petit peu mais on a fait des erreurs, on s’est exposé et Bordeaux a très bien joué le jeu de l’occupation. Perdre la place de leader, je ne sais pas si cela a une grande importance aujourd’hui, la saison est encore longue mais c’est sûr qu’être en haut, c’est un avantage et un confort. On ne l’est plus. A nous de retravailler et de nous remettre dans une dynamique positive ».