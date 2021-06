L’Union Bordeaux-Bègles s’est qualifié ce samedi soir pour la première fois de son histoire pour les demi-finales du Top 14 après sa victoire en barrage contre Clermont (25-16). Une soirée gravée dans la mémoire de Matthieu Jalibert, ouvreur de l’équipe.

« On savait que Clermont était une équipe d’expérience qui aller venir ici sans pression et jouer son va-tout. On loupe une occasion d’entrée de match, derrière on prend un contre et sept points. Cela nous a mis un peu de doute, on a bafouillé un peu notre rugby mais globalement j’ai trouvé l’équipe plutôt sereine« , a-t-il déclaré.

« On s’est recentré sur nos leaders et on a grappillé point après point pour revenir dans le match et à prendre le dessus avant la mi-temps. On a quand même maitrisé notre sujet, on a réussi à rester calme et faire des choses assez simples. (…) L’accueil que l’on a eu avant le match, je n’avais jamais vu à Bordeaux. Je ne me rendais pas compte de l’engouement que c’était de jouer un barrage à Chaban. C’était juste incroyable. Aujourd’hui on a récompensé notre public, qui n’a pu venir pendant un an. C’est la 4e fois qu’on va jouer Toulouse, ils nous ont éliminés en demi-finale de Coupe d’Europe. C’est un gros morceau mais pour être champion de France, il faut passer par là. Rien n’est jamais écrit d’avance. On va y aller avec nos armes, bien se préparer pour faire un coup à Lille. »