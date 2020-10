L’Aviron Bayonnais s’est offert une victoire des prestige 28 à 16 sur le terrain du Stade Français ce vendredi soir.

Pour ce match d’ouverture de la 3e journée de Top 14, les Franciliens sont tombés sur plus fort qu’eux avec notamment 2 essais inscrits par Ravouvou et Germain. Réduit à 14 après l’expulsion de Tagi à la 74e minute, les locaux n’ont pu revenir et s’inclinent.

Félicitations à toute notre équipe de l’@avironrugbypro pour cette belle victoire à l’extérieur face au Stade Français!👏#Bayonne #TOP14 https://t.co/IU5XtxQ9aI — Jean-René Etchegaray (@JreneEtchegaray) October 2, 2020

Dans l’aitre match du soir, la Section Paloise s’incline à l’extérieur 19 à 13 face à Brive qui pointe à la deuxième place du classement.