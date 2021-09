Le demi d’ouverture écossais Finn Russell « veut rester » au Racing 92 pour « gagner le Top 14 et la Coupe d’Europe ».

Russell met ainsi un terme aux rimeurs de départ au Japon. Les NEC Green Rockets ont en effet approché le N.10 du XV du Chardon durant l’été avec une offre de salaire qui en aurait fait le joueur le mieux payé au monde.

« On en a pas mal parlé, ils ont contacté mon agent. Mais je suis heureux ici, c’est un super club », a expliqué Russell dans un entretien accordé à l’AFP et au Midi Olympique. « Je veux rester ici, je veux gagner le Top 14 et la Coupe d’Europe. (…) Je vais avoir 29 ans à la fin du mois, j’aurais le temps d’aller au Japon après, si j’en ai envie. »