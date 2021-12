Le Journal l’Equipe a dévoilé son quinze de l’année 2021 du championnat de France. Une équipe-type composée en grande partie de joueurs du Stade Toulousain, champion de France.

Sans grande surprise l’équipe la plus représentée est le Stade Toulousain. Le champion de France 2021 et actuel dauphin de Bordeaux-Bègles dans cette saison 2021-2022, place dix joueurs dans le quinze de l’année 2021 du journal l’Equipe. Parmi eux on retrouve évidemment la charnière du XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack, mais aussi toute la première ligne Rouge et Noir. Le Stade Rochelais, vice-champion de France, est lui représenté par Grégory Alldritt et Will Skelton.

Voici la composition type selon L’équipe :

1/ Cyril Baille (Toulouse)

2/ Julien Marchand (Toulouse)

3/ Charlie Faumuina (Toulouse)

4/ Rory Arnold (Toulouse)

5/ Will Skelton (La Rochelle)

6/ Cameron Woki (Bordeaux-Bègles)

7/ Anthony Jelonch (Castres/Toulouse)

8/ Grégory Alldritt (La Rochelle)

9/ Antoine Dupont (Toulouse)

10/ Romain Ntamack (Toulouse)

11/ Matthis Lebel (Toulouse)

12/ Pita Ahki (Toulouse)

13/ George Moala (Clermont)

14/ Josua Tuisova (Lyon)

15/ Thomas Ramos (Toulouse)