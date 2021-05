Le centre de La Rochelle Geoffrey Doumayrou s’est engagé avec Montpellier, son club formateur, jusqu’en juin 2024.

Après le Stade français (2012-2017) et La Rochelle (2017-2021), Doumayrou (13 sélections en équipe de France entre 2017 et 2019) va retrouver le MHR, où il a débuté en 2008. « On est très heureux et très content que Geoffrey revienne au MHR. C’est un grand compétiteur et un joueur d’expérience qui va nous apporter beaucoup tant sur ses qualités intrinsèques que dans la transmission à nos jeunes Cistes », s’est félicité le manager Philippe Saint-André.