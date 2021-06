La saison régulière du TOP 14 va rendre son verdict, ce soir à 21h05 à l’issue de la 26e et dernière journée. Il y a beaucoup d’enjeux, lutte pour une qualification direct en demi-finale , barrage ou le maintien, voici ce qu’il faut savoir sur cette dernière journée qui s’annonce électrique.

Qualification en demi-finale : Si le Stade Toulousain et La Rochelle, premier et second avec 77 points ont leur destin en main derrière le Racing 92, 3e avec 73 points doit s’imposer avec le bonus offensif pour espérer se qualifier directement pour le dernier carré. Infime espoir pour l’Union Bordeaux-Bègles mais il a le mérite d’exister, s’il le club obtient une victoire bonifié et que dans le même temps le Racing et La Rochelle, vice champion d’Europe ne s’impose pas, l’UBB sera dans les deux premiers.

Qualification en barrage : Clermont, 5e avec 67 points à son destin en main. Toulon, 6e 66 points, possède pour le moment le dernier ticket pour les barrages, ne doit pas s’incliner contre Castres, 8e avec 64 qui en s’imposant avec le BO, peut chiper la 6e place aux Toulonnais. Pour Paris 7e, 66 points, l’équation est simple, ils doivent faire mieux que Clermont et Toulon pour être dans le TOP 6.

Le maintien : Pau, 13 avec 41 points, actuellement barragiste doit s’imposer contre Montpellier et espérer une défaite de Bayonne, 12e avec 45 points contre le Stade Français.

Rendez-vous à 21h05 pour le coup d’envoi de cette 26e et dernière journée de la phase régulière de TOP 14 dont voici les affiches complètes :

Clermont-La Rochelle

Lyon-Agen

Bayonne-Stade Français

Pau-Montpellier

Union Bordeaux-Bègles – Toulouse

Racing 92- Brive

Castres – Toulon