Selon les informations de Midi Olympique, Cameron Woki va quitter Bordeaux-Bègles pour signer au Racing 92. Il évoluera chez les Ciel et Blanc à partir de la saison prochaine.

C’est l’information du jour et peut-être le coup de l’été réussi par le Racing 92. Cameron Woki va quitter son club de toujours, l’Union Bordeaux-Bègles, pour rejoindre le club francilien, selon Midi Olympique. Le polyvalent deuxième ou troisième ligne devrait signer dans les prochaines. Il évoluera dès la saison prochaine aux côtés de son compère en équipe de France Gaël Fickou. La prolongation de contrat Woki à l’UBB tardait et les deux parties ne parvenaient pas à trouver d’accord. Une brèche dans laquelle Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92, s’est engouffré. Les Ciel et Blanc se sont mis d’accord avec le club maritime pour libérer le joueur de 23 ans de sa dernière année de contrat.