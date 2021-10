Clermont, après un début de saison raté, s’est rassuré en obtenant son premier succès à l’extérieur (22-20) samedi à Montpellier, au redressement contrarié, lors de la 7e journée de Top 14.

Mais les Clermontois s’en sont sortis sur le fil car le champion du monde sud-africain Handré Pollard a raté de peu la pénalité de la victoire montpelliéraine à l’ultime minute. A l’inverse, l’ouvreur Camille Lopez a guidé l’équipe auvergnate grâce à sa réussite au pied (17 points) et au ballon offert à l’ailier international Damian Penaud sur le seul essai clermontois (7e). Grâce à cette troisième victoire de la saison, après celles devant La Rochelle et le Racing, les Auvergnats grimpent provisoirement à la 10e place et se relancent dans la course à la qualification. L’équipe du nouveau manager Jono Gibbes, perturbée par son échec à domicile devant Castres (30-34), peut se remettre à l’endroit si elle négocie bien les prochains rendez-vous devant Pau, Bordeaux, Toulon, Perpignan et Biarritz avant son entrée en Coupe d’Europe. Montpellier suit une trajectoire inverse. Cette seconde défaite à domicile, après celle devant Toulouse (15-17), fait que l’équipe de Philippe Saint-André s’enlise à la 9e place et ne parvient pas à prolonger l’élan salvateur de la fin de saison passée. Elle paie probablement l’absence de plusieurs leaders: Guirado, Paillaugue, Vincent, blessés plus ou moins gravement. En première période, Montpellier avait plutôt maîtrisé le jeu mais manqué de précision sur un ou deux mouvements pour marquer un second essai après celui réussi par l’ailier Julien Tisseront (11e), au bout d’une pénaltouche. Sous l’effet des entrées conjuguées des expérimentés Fritz Lee et Morgan Parra, Clermont a mis la main sur le ballon après la pause pour grignoter l’avance héraultaise autour d’un Lopez très efficace. Jusque là, Montpellier avait plutôt bien mené sa barque, mais sans jamais décrocher Clermont, maintenu à flot par Lopez. En profitant des fautes à

répétition de la défense héraultaise, le demi d’ouverture clermontois a renversé le cours de la rencontre. Lopez a notamment réussi quatre pénalités en seconde période pour permettre à l’ASM de prendre une courte avance, à six minutes de la fin (20-22). Une avance décisive.

