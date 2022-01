Clermont, actuel 7e du Top 14 s’est incliné ce samedi soir contre le Racing 92, lors de la 15e journée de championnat. Un revers que n’encaisse pas l’entraîneur de l’ASM Jono Gibbes.

« Je ne sais pas quel match vous avez regardé mais il y a zéro satisfaction. Un point, il n’y a pas de satisfaction. On fait 80 minutes presque… (il souffle) Je ne dirais pas la pire performance de la saison mais on rate une opportunité ce soir, c’est sûr. », a-t-il déclaré après la rencontre.

« C’est frustrant. Le Racing était sous pression, on aurait pu garder le ballon et créer des espaces mais on a beaucoup gaspillé. Les essais qu’on encaisse, c’est trop facile. On n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner. On s’est battus nous-mêmes. »

