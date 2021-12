Le centre parisien, Waisea Nayacalevu, va rejoindre le club de la Rade à l’issue de la saison selon les informations de RMC Sport et confirmés par Canal +.

Etincelant hier soir dans la victoire du Stade Français face au Stade Rochelais (25-20), Waisea Nayacalevu a notamment inscrit un doublé. Le trois-quarts centre ou ailier parisien arrive en fin de contrat à l’issue de la saison et n’aurait pas décidé de prolonger son contrat avec le club de la capitale. Selon les informations de RMC Sport et confirmés par Canal + pendant la rencontre d’hier soir, le Fidjien rejoindra Toulon l’été prochain et ce pour une durée de trois saisons. Un nouveau renfort de poids dans la ligne arrière toulonnaise en la personne du centre de 31 ans qui est le meilleur franchiseur du Stade Français cette saison.