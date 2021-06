Le talonneur international sud-africain Bismarck Du Plessis, 37 ans, quitte le MHR un an avant le terme de son contrat.

Du Plessis (79 sélections) avait rejoint Montpellier après la Coupe du monde 2015 en Angleterre au côté de son frère et pilier Jannie. En six saisons toutes compétitions confondues, le solide talonneur a disputé plus de cent matches (108, 27 essais) pour remporter le Challenge européen à deux reprises (2016, 2021). Champion du monde en 2007 sous les ordres de l’ancien entraîneur montpelliérain Jake White, Du Plessis fait partie d’un contingent de treize joueurs appelés à orienter leur carrière vers d’autres clubs, dont Louis Picamoles (Bordeaux-Bègles), Daniel Brennan (Brive) et Levan Chilachava (Castres), partis en cours de saison.

Outre Du Plessis, le trois-quarts polyvalent Johan Goosens quitte Montpellier après trois saisons très controversées et un transfert rocambolesque pour rejoindre les Blue Bulls de Pretoria.

Montpellier, qui a bouclé la saison à la 10e place du Top 14, s’appuiera la saison prochaine sur l’ancien international français Guilhem Guirado, Vincent Giudicelli et Jérémie Maurouard, qui arrive de Lyon, pour occuper le poste de talonneur à partir de juillet.