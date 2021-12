En fin de contrat avec Bordeaux-Bègles, l’ailier néo-zélandais devrait rejoindre Montpellier à l’issue de la saison selon Midi Olympique.

Coup dur pour les Bordelais. Tranchants ce week-end sur la pelouse du Racing 92, Ben Lam devrait vivre sa dernière saison à l’UBB. Selon les informations de Midi Olympique, le puissant néo-zélandais s’est d’ores et déjà engagé en faveur du MHR à compter de la saison prochaine. Il découvrira ainsi son deuxième club du Top 14. En un peu plus d’une saison et demie, le joueur de 30 ans a inscrit 11 essais avec l’équipe entrainé par Christophe Urios. Montpellier était à la recherche d’un nom d’envergure internationale pour le prochain mercato estival et c’est fait avec la venue annoncée de Ben Lam.