Le trois quarts international de Montpellier, Arthur Vincent, souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche et sera indisponible pour une durée de six à huit mois, a appris lundi l’AFP auprès du club héraultais de rugby.

Vincent, âgé de 22 ans, s’est blessé samedi pendant le match remporté (21-11) face à La Rochelle lors de la 5e journée de Top 14, sur un plaquage anodin à la 20e minute, avant d’être remplacé par Julien Tisseron. Le centre ou ailier, qui a passé une IRM lundi, sera opéré au cours de la semaine. Le jeune international (14 sélections), régulièrement appelé chez les Bleus depuis la nomination de Fabien Galthié, ne pourra donc ni participer aux trois tests de l’automne (Argentine, Géorgie et Nouvelle-Zélande), ni au prochain Tournoi des six nations (5 février-19 mars). Arthur Vincent est par ailleurs en fin de contrat au terme de la saison. Selon divers médias, il hésiterait entre prolonger dans son club formateur et répondre à l’intérêt de certains clubs, dont le Stade toulousain.

Le manager du MHR, Philippe Saint-André, qui souhaite conserver Vincent, réfléchit à recruter un joker médical pour le remplacer. Depuis le début de saison, le nouvel emblème du MHR est le troisième joueur à subir une grave blessure après le talonneur Guilhem Guirado (tendon brachial) et le demi de mêlée Benoît Paillaugue (genou), blessés lors de la première journée à Toulon (24-24). A l’issue de la 5e journée de Top 14, Montpellier occupe la 8e place avec le même nombre de points que le Racing 92, 6e.