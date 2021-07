La Nouvelle-Zélande a réussi sa rentrée en humiliant les Tonga (102-0).

Parmi les autres test-matches du jour, on retiendra la victoire les Lions britanniques et irlandais face à une franchise sud-africaine (56-14), ou encore les succès de l’Irlande, du Pays de Galles et de l’Argentine.

Résultats:

Nouvelle-Zélande – Tonga 102-0

Irlande – Japon 39-31

Pays de Galles – Canada 68-12

Sigma Lions – Lions britanniques et irlandais 14-56

Roumanie – Argentine 17-24