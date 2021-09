Le Castres Olympique a confirmé son bon début de saison en enchaînant par une victoire à Clermont, samedi, lors de la deuxième journée du Top 14. Victoires également de Pau, Clermont, Perpignan et Bordeaux.

Un essai de Kevin Kornath à trois minutes de la fin a permis à Castres de s’imposer sur le fil à Clermont (34-30) et de prendre provisoirement la tête du Top 14, samedi, au terme d’un match indécis jusqu’au bout de la 2e journée. Le CO, déjà victorieux de Pau (16-12) la semaine dernière, décroche ainsi sa deuxième victoire de rang et la pôle position, en attendant le choc entre Toulouse et Toulon, dimanche. L’ASM, déjà battue à Lyon (28-19) en ouverture du championnat, doit se contenter du bonus défensif sur ce deuxième revers qui laisse les Auvergnats à la 13e place.

Discipliné et plein de maîtrise, Montpellier a bien lancé sa saison en écrasant Brive (39-17). Privé de ses deux leaders Guilhem Guirado et Benoît Paillaugue, blessés et absents pour plusieurs mois, le club héraultais a trouvé d’autres ressources pour surfer sur la fin de saison passée et maintenir ses grands principes de jeu, malgré quelques failles inhabituelles en défense. L’équipe de Saint-André a très vite pris les devants sur un premier essai du demi de mêlée géorgien Gela Aprasidze (4e), puis a récidivé par le nouveau talonneur Jérémie Maurouard (20e). Elle a très bien parachevé ce premier acte concluant deux nouveaux essais par le nouveau centre Geoffrey Doumayrou (35e) et l’international Arthur Vincent, auteur d’un contre de 80 mètres au poste d’ailier (40e) pour sa rentrée. En encaissant deux nouveaux essais après la pause par le centre fidjien Sevanaïa Galala (41e) et le talonneur géorgien Vano Karkadze (68e), après celui du talonneur fidjien Peniami Narisia (15e), Montpellier a gâché cette belle première impression. Et surtout, il a laissé filer un point précieux.

Le match entre promus a tourné à l’avantage de Perpignan, victorieux de Biarritz (33-20) devant son bouillant public d’Aimé-Giral, grâce notamment à un doublé de son ailier Jean-Bernard Pujol, co-meilleur marqueur d’essais de Pro D2 la saison dernière.

Pau s’est imposé face à Lyon (21-17) malgré un carton rouge reçu par Tagitagivalu dès la 27e minute.

Tombé à Biarritz sans combattre lors de la première journée, Bordeaux-Bègles a corrigé le tir à domicile avec un succès bonifié contre le Stade français (37-10), dans le match de 17h15.