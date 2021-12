Tombeurs de Cardiff (7-39), les Toulousains ont entamé de la meilleure des manières leur campagne européenne avec un point de bonus offensif. Un début parfait sur le plan comptable mais loin de l’être d’un point de vue rugbystique face à des Gallois qui étaient décimés par le Covid-19. Après la rencontre le manager du Stade Toulousain a loué la performance de ses adversaires.

« On se rend compte que ce sport a quand même des vertus incroyables dès l’instant où l’on y met de l’intensité. Au-delà des noms qu’on peut aligner sur une feuille de match, c’est quand même l’envie qu’on y met qui fait que ça matche ou pas. Force est de reconnaître qu’on a joué une équipe galloise valeureuse, avec des garçons talentueux, que ce soit Halaholo, Adams ou même le demi de mêlée (Williams). Ils ont tellement de bons joueurs que même fragilisés, ils étaient dangereux. Il fallait faire plus que le job, chose qu’on a été capable de faire sur un plan individuel, un peu moins collectivement. Je regrette un peu notre manque de maîtrise collective, même si dans les moments clés du match on a su marquer des points. On est entré dans la compétition contre une équipe qui avait décidé de mettre beaucoup de rythme. Au moins, ça a le mérite de nous avoir poussés dans nos retranchements, c’est plutôt positif« , a conclu Ugo Mola.