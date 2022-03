Avec les arrivées annoncées, pas encore officielles, de Melvyn Jaminet et d’Ange Capuozzo, Thomas Ramos pourrait faire ses valises plus tôt que prévu et quitter le Stade Toulousain.

Alors que Toulouse s’est mis en action pour renforcer sa ligne arrière la saison prochaine, la victime pourrait être Thomas Ramos. L’arrière du Stade Toulousain, sous contrat jusqu’en 2023, n’a toujours pas été prolongé et les prochaines recrues à son poste ne devraient pas l’inciter à le faire. En effet selon les informations de Midi Olympique, les champions de France vont recruter pour la saison prochaine deux numéros 15 et pas n’importe lesquels. Il s’agirait de la pépite italienne de la Pro D2, Ange Capuozzo, et du titulaire en l’équipe de France, Melvyn Jaminet.

De quoi pousser un des enfants du club à quitter la maison ? Selon le média français, Thomas Ramos fait toujours partie des plans du club Rouge et Noir. Mais l’arrivée de ces deux arrières pourraient le faire fuir et Lyon ainsi que Toulon seraient déjà à l’affut. Le RCT est toujours à la recherche d’un demi d’ouverture pour pallier aux départs de Louis Carbonel, à Montpellier, et de Anthony Belleau, à Clermont.