Le demi de mêlée d’Agen (Pro D2) Paul Graou s’est engagé à Toulouse pour deux ans, jusqu’en 2024, a annoncé lundi le club haut-garonnais de Top 14.

Le joueur de 24 ans a été formé dans le club de sa ville natale, Auch, où il a côtoyé ses futurs coéquipiers toulousains Antoine Dupont et Anthony Jelonch. Il a évolué pendant quatre saisons à Montauban, en Pro D2, avant de rejoindre Agen l’an dernier, toujours dans l’antichambre de l’élite. « Pour moi qui suis originaire du coin, c’est une immense fierté de rejoindre Toulouse », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je suis très excité à l’idée de jouer pour ce club que je considère comme le plus grand d’Europe, d’autant plus que j’y compte quelques bons amis ».

Derrière l’incontournable Antoine Dupont, le Stade toulousain ne manquera pas d’options la saison prochaine au poste de demi de mêlée avec Baptiste Germain, Alexi Balès et Martin Page-Relo. Une autre de ses recrues, le Rochelais Arthur Retière, peut également jouer numéro 9.