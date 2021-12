Dans une interview pour Rugbyrama, le demi d’ouverture du Stade Toulousain est revenu sur le dernier match des Stadistes perdus face à l’UBB le week-end dernier et a également évoqué la Champions Cup.

Les Rouge et Noir débutent leur campagne européenne ce samedi à 14h à Cardiff. Les champions d’Europe et de France en titre auront à cœur de réagir après leur contre-performance à Bordeaux-Bègles samedi dernier (17-7). « C’est toujours bien de rebondir après une défaite. Surtout que nous n’avons pas été à la hauteur de notre niveau et de notre jeu le week-end dernier. Nous nous sommes tous remis en question et abordons la Coupe d’Europe avec beaucoup d’ambition. On a un titre à défendre. On sait ce qui n’a pas fonctionné à Bordeaux et ce qu’il faudra mettre en place pour espérer l’emporter à Cardiff. Il est certain que, si on met les mêmes ingrédients qu’à Bordeaux, on ne vivra pas un bon week-end à Cardiff. On devra mettre beaucoup de conviction et d’engagement, ce que l’on n’a pas fait samedi dernier« , a analysé Romain Ntamack dans une interview pour Rugbyrama.