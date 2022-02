En plus des internationaux indisponibles à cause du Tournoi des Six Nations, le Stade Toulousain va également devoir se passer de Pita Ahki.

Les coups durs s’enchainent pour les Rouge et Noir. Déjà pas en forme dernièrement et en plus décimé par le XV de France, les champions de France en titre vont devoir se passer de Pita Ahki. Véritable pilier de l’effectif et de la ligne de trois-quarts de Toulouse, le centre néo-zélandais va être éloigner des terrains pendant « plusieurs semaines ». Opéré du genou droit, le centre lui-même a annoncé son indisponibilité sur son compte Instagram. « Quelques semaines sur la touche pour soutenir mes frères.Vous ne pouvez pas contrôler les blessures, mais vous pouvez contrôler à quel point vous travaillez dur pour revenir. À bientôt » a écrit Pita Ahki sur son post Instagram.