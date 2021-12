Le troisième ligne international âgé de 31 ans doit raccrocher les crampons après la découverte d’un problème cardiaque, a annoncé La Rochelle.

« C’est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire », déclare Kévin Gourdon dans le communiqué du club maritime. Le troisième ligne aile était un élément indispensable du pack maritime. Il venait même de signer une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires. « Malheureusement c’est quelque chose qu’on ne maîtrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoique ce soit pour que la situation soit différente, je n’ai donc pas de regret (…) Aujourd’hui je dois me tourner vers une nouvelle partie de ma vie, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais qui sera, j’en suis convaincu, tout aussi épanouissante », ajoute le joueur de 31 ans. La Rochelle perd « un joueur emblématique de la culture et de l’identité du Stade Rochelais », précise le président Vincent Merling.