Du 5 février au 19 mars 2022, se déroulera la 128e édition du Tournoi des Six Nations. Et comme depuis 2000 l’Italie, l’Irlande, le Pays de Galles, l’Ecosse, l’Angleterre et la France se disputeront ce trophée historique du rugby européen.

Le tournoi des Six Nations est l’un des rendez-vous rugby les plus attendus de l’année. Une compétition que les Bleus n’ont plus remportée depuis 2010. Mais en cette année 2022, les hommes de Fabien Galthié semblent enfin prêts à mettre fin à cette disette. Après une victoire étincelante face aux All Blacks il y a quelques mois (40-25) et une dynamique positive, on se demande ce qui pourrait les empêcher de renouer avec ce trophée historique en mars prochain.

Un calendrier favorable

On le sait avec six équipes et donc cinq matchs à disputer, chaque nation reçoit deux ou trois fois. Si en football, même à l’extérieur, l’équipe la plus forte est favorite, au rugby l’avantage du terrain peut donner des ailes. Pour cette édition 2022 et contrairement à la précédente, les Bleus auront l’avantage de recevoir à trois reprises au Stade de France. Notamment deux sérieux candidats au titre que sont les Irlandais et les Anglais.

France – Italie (6 février 16h) France – Irlande (12 février 17h45) France – Angleterre (19 mars 21h)

A l’extérieur, le XV de France se rendra d’abord en Ecosse. Le XV du Chardon ne réussit pas franchement aux Bleus dernièrement, ils restent sur quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs au Murrayfield Stadium. Lors du Six Nations 2020, où les Bleus étaient en course pour le trophée après une victoire face aux Anglais et un exploit aux Pays de Galles, la France avait alors péri à Murrayfied (28-17) après un carton rouge de Mohamed Haouas. Toutefois, les Bleus restent fondamentalement favoris face à l’Ecosse.

Puis pour leur second et dernier match loin de leurs bases, les tricolores devront se frotter aux Gallois et leur Principality Stadium. Ce sont tout simplement les tenants du titre. Mais les hommes de Fabien Galthié ont remporté leurs trois dernières confrontations face au XV du Poireau.

Ecosse – France (26 février 15h15) Pays de Galles – France (11 mars 21h)

Un effectif pléthorique

Les Bleus seront favoris de la compétition, c’est en tout cas l’avis de Bookmakers. Avec une côte à 2,50 pour le gain du tournoi, le XV de France devance l’Angleterre qui est crédité d’une côte de 3,50. Et cela peut se comprendre avec le calendrier favorable expliqué précédemment mais aussi avec la qualité de l’effectif. Bien évidement avec Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde en 2021, mais ce n’est pas tout.

Tout d’abord, le demi de mêlée forme une charnière de niveau international avec son compère du Stade Toulousain Romain Ntamack. Mais le reste de la ligne arrière est aussi de grand niveau avec la doublette du Racing 92 au centre Fickou-Vakatawa, Damian Penaud à l’aile qui est en pleine forme avec l’ASM Clermont… Paul Willemse en deuxième ligne, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch en troisième ligne, Cyril Baille au poste de pilier gauche… la France n’a rien à envier également aux meilleures nations européennes du côté des avants.