Battus par l’Angleterre pour leur premier match, les Bleuets ont bien réagi ce vendredi en s’imposant face à l’Italie.

L’équipe de France Espoir a signé sa première victoire ce vendredi dans le Tournoi des Six Nations. Malmenés par le XV de l’Italie, les Bleuets se sont tout de même imposés sur le score de 13 à 11. Cette victoire laborieuse, acquise dans le stress et les approximations, permet néanmoins aux Bleuets d’ouvrir leur compteur de points au classement de ce Tournoi des Six Nations des moins de vingt ans disputé à Cardiff pour cause de restrictions sanitaires.

Ils comptent désormais une victoire pour une défaite, après leur revers en inauguration contre l’Angleterre (22-38).