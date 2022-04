Le XV de France féminin reçoit l’Angleterre à Bayonne pour un possible Grand Chelem dans le Tournoi 2022… comme les garçons ! Suivez ce « crunch » en direct.

Si les Bleues l’emportent, ce sera le septième titre dans la compétition depuis le passage à six équipes en 2002, le sixième Grand Chelem (le premier depuis 2018) et la troisième fois que les équipes de France masculine et féminine raflent le Grand Chelem la même année.