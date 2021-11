Les All Blacks se méfient du demi de mêlée et capitaine des Bleus Antoine Dupont, « une menace constante », autour duquel « tourne le jeu » du XV de France, a confié lundi le troisième ligne néo-zélandais Same Cane.

« Sa vitesse de passe est de classe mondiale, c’est une menace constante avec le ballon: il sait créer des espaces pour les joueurs autour de lui parce que vous devez faire attention à lui. Tout le monde va avoir du boulot, autour des rucks, pour limiter ses chances », a expliqué le flanker des All Blacks. Le joueur des Chiefs (29 ans, 76 sélections) a également estimé que Dupont « méritait largement sa nomination » pour le titre de joueur de l’année 2021. Le Toulousain a été sélectionné par l’instance dirigeante World Rugby en compagnie du deuxième ligne anglais Maro Itoje et de deux Australiens, le troisième ligne Michael Hooper et le centre Kerevi. « Toute l’équipe a regardé la France jouer contre l’Argentine parce qu’on a affronté l’Italie tôt dans l’après-midi. De ce que j’ai vu, leur jeu tourne autour de Dupont. Ils ont de bons porteurs de ballons devant, qui peuvent franchir la ligne d’avantage. Ils jouent un rugby excitant », a encore affirmé Cane. Les Bleus affrontent la Nouvelle-Zélande, samedi, au Stade de France, le troisième et dernier match de l’automne pour la France, après avoir battu l’Argentine (29-20) puis la Géorgie (41-15).

AVEC AFP