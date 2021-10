Un groupe de 34 joueurs a été appelé par le sélectionneur de l’Angleterre Eddie Jones pour la série de test-matches de novembre à Londres contre les Tonga, l’Australie et l’Afrique du Sud, selon une liste dévoilée lundi.

Le XV de la Rose affrontera d’abord les Tongiens le 6 novembre, avant de défier les Wallabies le 13 novembre, puis les Springboks le 20 novembre, les trois rencontres étant prévues à Twickenham. Tous trois incertains, le deuxième ligne Maro Itoje, l’ailier Anthony Watson et le talonneur Luke Cowan-Dickie sont finalement bien présents. Les frères Vunipola, le pilier Mako et le troisième ligne Billy, n’ont en revanche pas été convoqués par Eddie Jones. En l’absence du vétéran George Ford, le poste d’ouvreur pourrait être attribué au jeune demi d’ouverture des Harlequins Marcus Smith, 22 ans, qui avait été appelé en tant que doublure médicale de Finn Russell, en juillet, lors de la tournée sud-africaine des Lions britanniques et irlandais.

Le groupe de l’Angleterre pour les rencontres contre les Tonga, l’Australie et l’Afrique du Sud:

Arrières (15):

Mark Atkinson (Gloucester), Owen Farrell (Saracens, cap.), Tommy Freeman (Northampton), George Furbank (Northampton), Max Malins (Saracens), Jonny May (Gloucester), Raffi Quirke (Sale), Adam Radwan (Newcastle), Harry Randall (Bristol), Henry Slade (Exeter), Marcus Smith (Harlequins), Freddie Steward (Leicester), Manu Tuilagi (Sale), Anthony Watson (Bath), Ben Youngs (Leicester)

Avants (19):

Jamie Blamire (Newcastle), Callum Chick (Newcastle), Luke Cowan-Dickie (Exeter), Tom Curry (Sale), Trevor Davison (Newcastle), Nic Dolly (Leicester), Alex Dombrandt (Harlequins), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Leicester), Jonny Hill (Exeter), Maro Itoje (Saracens), Courtney Lawes (Northampton), Lewis Ludlam (Northampton), Joe Marler (Harlequins), George Martin (Leicester), Sam Simmonds (Exeter), Kyle Sinckler (Bristol), Will Stuart (Bath), Sam Underhill (Bath)

AVEC AFP