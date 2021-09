Le trois-quarts international australien Adam Ashley-Cooper a mis un terme à sa carrière de joueur à 37 ans. Il a en revanche intégré le staff des Giltinis de Los Angeles, a annoncé la franchise américaine dans un communiqué.

« Après une fin de carrière exceptionnelle en 2021, Adam va se reconvertir coach sous la direction de l’entraîneur principal Stephen Hoiles dès la saison prochaine », a expliqué la franchise.

À 37 ans, Ashley-Cooper, compte 121 sélections avec les Wallabies de 2005 à 2019. Il avait rejoint les Giltinis en tant que joueur en 2021 pour participer à Ligue nord-américaine de rugby (MLR). « C’est une belle occasion d’apporter aux Giltinis toutes les idées et astuces que j’ai pu mettre dans mon carnet de notes au cours de ma longue carrière », a de son côté déclaré Ashley-Cooper dans le communiqué. « C’est plus une reconversion qu’une retraite car on sait tous que les anciens joueurs ne sont jamais vraiment loin des terrains ».

Dans sa carrière, le joueur australien a également évolué avec l’équipe japonaise des Kobelco Steelers (2017-2018), et en France à Bordeaux-Bègles (2015-2017).