Les deux équipes de France de rugby à VII ont bien débuté vendredi la 4e étape du circuit mondial, à Séville : les Bleues ont remporté deux matches facilement, contre l’Espagne et la Belgique, et les Bleus ont battu les Gallois (38-12).

Vice-championnes olympiques à Tokyo et actuellement deuxièmes du classement général derrière l’Australie, après deux podiums et une 4e place, les Bleues n’ont pas fait de détail : 43-0 contre l’Espagne puis 45-0 contre la Belgique. De bon augure avant de retrouver les Australiennes.

Du côté des garçons, les Bleus sont 5es du classement général. Ils avaient terminé à la 5e place à Malaga, lors de l’étape précédente, et ont bien commencé contre les Gallois. Ils devront ensuite jouer, dans la poule C, contre l’Angleterre, 3e à Malaga, et le Japon.

Résultats de l’étape de Séville du circuit mondial de rugby à VII :

Vendredi

France F – Espagne 43 – 0

France H – pays de Galles 38 – 12

France F – Belgique 45 – 0