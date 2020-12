2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, la première victoire de son histoire pour l’Argentine face à la Nouvelle-Zélande. Une victoire 25 à 15.

Le XV d’Argentine a remporté la toute première victoire de son histoire face à la Nouvelle-Zélande lors d’un match comptant pour le Tri-Nations.

Dans ce match disputé à Sydney en Australie, les Argentins ont pu compter sur leur demi d’ouverture Nicolas Sanchez auteur de la totalité des points de son équipe. Dans ce match comptant pour le Tri-Nations, les Pumas ont battu l’équipe numéro une du rugby mondial avec un véritable état d’esprit de guerriers. Entraînée par Mario Ledesma, l’Argentine a été impériale de bout en bout notamment après avoir menée 16-3 à la mi-temps.

En face, les Blacks ont manqué de réussite mais surtout de disciplines en commettant beaucoup trop de fautes dans un match d’un tel niveau. Ils ont inscrit leur premier essai à la 53e minute par Sam Crane avant que Caleb Clarke ne réduise la marque dans les arrêts de jeu. En face, Sanchez a été injouable avec un essai transformé et près de six pénalités. Pour la petite histoire, les Blacks prendront leur revanche quelques semaines plus tard avec une victoire facile 38 à 0.