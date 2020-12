2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, le décès d’une légende du rugby français : Christophe Dominici.

Ancien joueur emblématique du XV de France, Christophe Dominici nous a quittés le 25 novembre dernier à l’âge de 48 ans. Révélé au RC Toulon dans les années 90, l’ailier français a surtout marqué l’histoire du Stade Français, qu’il rejoint en 1997 et avec lequel il remporte 5 titres de champion du Top 14 (1998, 2000, 2003, 2004 et 2007).

Il a également fait le bonheur de sa sélection avec en point d’orgue de sa carrière, une victoire historique face à la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du monde 1999. Il a aussi participé à la victoire tricolore contre les All Blacks en quart de finale du Mondial 2007. À son palmarès, viennent s’ajouter quatre Tournois des Six Nations dont deux Grands Chelems, en 1998 et 2004.

🇫🇷🇮🇹 Ce week-end c'est tout le rugby français qui rend hommage à Christophe Dominici. Avant ce soir et le match des Bleus, retrouvez les plus belles actions de 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗗𝗼𝗺𝗶 🏉 pic.twitter.com/BiZK3uZLpF#MerciDomi #FRAITA #NeFaisonsXV — France Rugby (@FranceRugby) November 28, 2020

« Christophe Dominici est parti, Christophe Dominici a pris le ballon, il va aller au bout ! Essai français, essai de Christophe Dominici. C’est un génie ! » 🇫🇷

pic.twitter.com/ox6ch3wwRu — Rémi Gaillard (@nqtv) November 24, 2020