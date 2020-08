Bernard Lemaître, président du RCT, veut rapidement sortir de la crise pour le rugby français. Le boss du club toulonnais évoque aussi la jauge des 5000 spectateurs au sein d’un stade.

“La jauge des 5000 est quelque chose de connu depuis longtemps mais là, il va falloir l’affronter matériellement pour les matchs amicaux. Personne n’est encore prêt à faire face à ce dilemme. Il y a une telle faim de rugby dans le public qu’on peut attendre une très grosse affluence. On va donc jouer à fond la demande de dérogation auprès du préfet en présentant des conditions très strictes d’accueil du public. Pour les abonnés, nous pensons conserver un nombre identique à l’an passé. Il est certain que ces personnes seront prioritaires dès le début du championnat à domicile, si la jauge du public est maintenue après le 31 août. Sur le plan économique, le maintien d’une jauge à 5 000 sans dérogation serait catastrophique pour la majorité des clubs de Top 14… D’autant que Canal + serait amené à revoir sa position. Il est certain que le RCT fait partie de ceux qui sont le mieux armés pour résister”, a indiqué le boss du RCT dans Midi Olympique.