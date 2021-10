Il y a quelques heures, le RC Toulon a nommé Franck Azéma en tant que nouvel entraîneur en lieu et place de Patrice Collazo.

Passé par l’ASM Clermont-Auvergne, Azéma connaît bien le Top 14 et aura pour mission de faire remonter au classement une équipe pointe à l’avant-dernière place avec 12 points, juste derrière Perpignan la lanterne rouge du championnat. Et le nouveau technicien varois s’est dit très honoré et fier d’entraîner ce groupe. « Je suis très fier de rejoindre le Rugby Club Toulonnais, club emblématique du rugby français et européen. L’opportunité de diriger l’avenir sportif du RCT représente un très beau challenge à relever. Je suis impatient de retrouver le terrain et de partager mon expérience avec les joueurs et le staff, avec pour objectif d’obtenir très rapidement des résultats positifs pour le club », a-t-il ajouté au travers d’un communiqué.