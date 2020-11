Après un bon Tournoi des VI Nations pour le XV de France, Raphaël Ibañez voit très grand pour l’équipe de France.

Le tandem Fabien Galthié – Raphaël Ibañez est en train de réussir son défi avec l’équipe de France de Rugby. Une belle réussite mais le meilleur reste à venir. « Nous avons joué six matchs et en avons remportés cinq. Nous avons les moyens de partir à l’assaut d’un titre et rapidement. La priorité, c’est d’être régulier dans la préparation et nos prestations. Si nous y parvenons, les titres suivront. De nombreux joueurs se sont révélés depuis notre prise de fonctions. C’est tant mieux. Restons vigilants, toutefois », a indiqué Raphaël Ibañez dans une interview accordée à Midi Olympique.