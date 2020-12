Belle victoire 26 à 22 pour le Racing 92 ce dimanche après-midi face à l’équipe du Connacht rugby. Les Franciliens commencent cette Champions Cup par une victoire importante.

Racing 92 – Connacht rugby 26-22 : un match ultra spectaculaire avec près de 7 essais, 4 côté Racing et 3 pour l’équipe irlandaise. Sur sa pelouse, le Racing s’est montré légèrement supérieur avec un peu plus de réussite et de réalisme durant les 80 minutes de jeu. Si les Racing mens n’ont pas marqué la moindre pénalités, ils ont converti 3 essais sur les 4 inscrits, de quoi obtenir une belle victoire et prendre la tête du groupe B à égalité avec Clermont, le LOU, Exeter et le Stade Toulousain.

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Lyon 5 1 1 0 0 55 10 45 1

2. Exeter 5 1 1 0 0 42 0 42 1

3. Clermont 5 1 1 0 0 51 38 13 1

4. Toulouse 5 1 1 0 0 29 22 7 1

5. Racing 92 5 1 1 0 0 26 22 4 1

6. Connacht 1 1 0 0 1 22 26 -4 1

7. Ulster 1 1 0 0 1 22 29 -7 1

8. Bristol 1 1 0 0 1 38 51 -13 1

9. Harlequins 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Munster 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Glasgow 0 1 0 0 1 0 42 -42 0

12. Gloucester 0 1 0 0 1 10 55 -45 0