Double champion de France avec le Stade Toulousain et vainqueur du Tournoi des Six Nations avec le XV de France en début d’année 2022, Romain Ntamack revient sur sa décision de prolonger son bail avec le Stade Toulousain jusqu’en 2028.

Si l’international français ne ferme pas forcément la porte pour une éventuelle aventure à l’étranger à l’avenir, il a tenu à rassurer les fans du Stade Toulousain et compte bien s’imposer encore un peu plus dans la durée avec son club de toujours. « Je n’avais pas d’autre idée en tête. Je suis né ici, j’ai toujours vécu ici, je suis très attaché à la ville et à la région. C’était une évidence pour moi de rester. C’est dans la continuité de l’histoire que j’ai avec le club. On a de bons résultats, je n’ai aucune raison d’aller voir ailleurs. Tous mes amis sont ici, que ce soit à l’extérieur ou dans le club. Tous pour la plupart ont également prolongé (Peato Mauvaka jusqu’en 2026, Antoine Dupont, Cyril Baille, François Cros et Thomas Ramos jusqu’en 2027, Julien Marchand jusqu’en 2028). Il y a un beau projet qui se construit sur le long terme. » A annoncé le joueur de 23 ans qui peut aussi fêter la prolongation de son frère Theo jusqu’en 2025.