Le manager de Bayonne Yannick Bru, qui s’interrogeait sur son avenir samedi après la défaite dans le derby basque contre Biarritz synonyme de relégation en Pro D2, sera encore aux commandes du club ciel et blanc la saison prochaine, a annoncé mercredi son président Philippe Tayeb.

« Yannick Bru s’est engagé pour une saison avec pour objectif de faire remonter le club. Au bout de cette année, il aura le choix de continuer l’aventure ou de partir. Je tiens à le féliciter car il a relevé un nouveau défi », a déclaré M. Tayeb. Cette décision met fin à trois jours de réflexion de l’ancien entraîneur des avants du XV de France. Il était apparu marqué samedi après la défaite de ses hommes à Aguilera au terme d’un barrage d’accession homérique qui s’est joué aux tirs de but.

A l’issue de ce derby, l’ancien talonneur international avait indiqué que « le projet repart à l’étage inférieur et comme tous les échecs, il faudra tirer des enseignements », étant prêt à « assumer (ses) responsabilités ». Mais depuis trois jours, Bru a reçu beaucoup de messages de soutien et de sympathie qui l’ont décidé à rester à son poste qu’il occupe depuis 2018. Par ailleurs, suite à sa relégation, l’Aviron a acté le départ de plusieurs joueurs comme l’ailier Aymeric Luc, le 2e ligne international Guillaume Ducat et le pilier droit Sam Nixon. Enfin, deux recrues annoncées, le pilier international Sébastien Taofifenua et le centre international écossais Huw Jones, ne rejoindront finalement pas la Côte basque la saison prochaine.