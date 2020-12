Sous pression après la victoire d’Oyonnax hier soir, Vannes n’a pas tremblé et conserve son fauteuil de leader au terme de la 12e journée de Pro D2.

Vannes s’est maintenu en tête de la Pro D2 en battant Montauban 20-10 vendredi alors que dans le même temps Perpignan s’est offert une victoire fleuve 49-0 face à Soyaux-Angoulême et a conservé la deuxième place, lors de la 12e journée. Quelque peu accrochés en première mi-temps, (13-10 à la pause) les Bretons ont fini par prendre le large devant Montauban à la faveur de deux essais transformés et deux pénalités. Les Perpignanais ont dynamité à domicile les Charentais, au cours d’une promenade de santé ponctuée de sept essais transformés. Avec le bonus offensif l’USA Perpignan retrouve la seconde place avec 40 points, et réduisent à deux points leur retard sur le leader breton.

Il y a du changement dans le bas du tableau : la victoire de Mont-de-Marsan 15-3 sur Rouen permet au Stade Montois de laisser sa place de lanterne rouge à Soyaux-Angoulême, nouveau dernier de Pro D2 après sa fessée reçue au stade Aimé-Giral. La rencontre entre Grenoble et Provence Rugby qui devait débuter vendredi soir à 20H00 a finalement été reportée à une date ultérieure en raison de la neige. Samedi Béziers reçoit Colomiers.

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Vannes 42 12 10 0 2 286 217 69 2

2. Perpignan 40 11 9 0 2 297 155 142 4

3. Oyonnax 36 10 8 1 1 267 191 76 2

4. Biarritz 29 10 6 1 3 221 177 44 3

5. Colomiers 28 9 6 1 2 219 157 62 2

6. Provence Rugby 28 11 6 2 3 226 234 -8 0

7. Nevers 27 12 5 0 7 292 258 34 7

8. Béziers 23 11 4 1 6 232 217 15 5

9. Aurillac 22 12 5 0 7 212 245 -33 2

10. Montauban 22 11 5 1 5 225 261 -36 0

11. Grenoble 20 10 4 1 5 197 211 -14 2

12. Carcassonne 19 11 4 0 7 224 268 -44 3

13. Rouen 15 12 3 1 8 200 241 -41 1

14. Valence Romans 13 10 2 1 7 203 262 -59 3

15. Mont-de-Marsan 11 9 2 0 7 147 216 -69 3

16. Soyaux Angoulême 10 11 2 0 9 167 305-138 2