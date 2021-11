Mont-de-Marsan s’est de nouveau emparé de la tête du classement de Pro D2 de rugby vendredi après son succès contre Aurillac (38-10) alors que Colomiers est revenu sur le podium lors de la 11e journée.

Avec 43 points, le club des Landes devance de cinq longueurs Oyonnax, tombeur de Bayonne jeudi dans l’Ain (30-21), et de six unités Colomiers, de retour à la troisième place après avoir battu sur le fil Narbonne (23-20). Les Montois, qui menaient 14 à 3 après vingt-quatre minutes, ont accéléré en seconde période grâce aux deux essais du demi de mêlée Gauthier Doubrère (46e) et de l’arrière Yoann Laousse Azpiazu (58e) pour sceller leur neuvième succès de la saison.

Colomiers, mené à deux minutes du terme, a arraché un précieux succès dans l’Aude grâce à un essai en puissance de Youssef Saaidia (77e). Les Narbonnais restent englués à la dernière place de Pro D2, avec seulement deux victoires en onze matches.

Classement : Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Mont-de-Marsan 43 11 9 0 2 394 171 223 7

2. Oyonnax 38 11 8 0 3 336 161 175 6

3. Colomiers 37 11 8 0 3 269 186 83 5

4. Bayonne 34 11 7 1 3 295 224 71 4

5. Montauban 34 11 8 0 3 250 270 -20 2

6. Béziers 26 11 6 0 5 215 241 -26 2

7. Nevers 26 11 5 2 4 241 253 -12 2

8. Rouen 25 11 5 1 5 249 263 -14 3

9. Carcassonne 24 11 5 1 5 217 220 -3 2

10. Provence Rugby 23 11 5 0 6 231 271 -40 3

11. Aurillac 22 11 5 0 6 200 266 -66 2

12. Grenoble 17 11 3 1 7 196 226 -30 3

13. Vannes 17 11 3 1 7 212 249 -37 3

14. Bourg-en-Bresse 16 11 3 1 7 219 315 -96 2

15. Agen 15 11 2 0 9 188 280 -92 7

16. Narbonne 13 11 2 0 9 210 326-116 5