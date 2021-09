Le leader Mont-de-Marsan a fait respecter la hiérarchie en écrasant Agen (43-8) vendredi lors de la 5e journée de Pro D2 qui a aussi vu Colomiers remporter le duel du haut de tableau contre Montauban.

Mont-de-Marsan a poursuivi son sans-faute en ce début de saison (23 points sur 25 possibles, 5 victoires) en prenant largement le dessus sur les Agenais grâce à 6 essais inscrits. Le SUA, qui n’a de son côté marqué qu’un essai en fin de rencontre, reste 15e avec 3 points, et surtout avec cinq défaites en autant de rencontres disputées. La soirée offrait également un duel du haut de tableau entre Colomiers, 2e et Montauban, 3e au coup d’envoi. Et c’est Colomiers, à domicile, qui s’est imposé (41-14), bonus offensif décroché à la dernière minute à l’appui. Les Haut-Garonnais conservent leur place de dauphin, à un point de Mont-de-Marsan.

La défaite des Montalbanais a profité aux Bayonnais, toujours invaincus cette saison, vainqueurs à Grenoble (18-13) et qui prennent la troisième place de Pro D2. Dans les autres rencontres de la soirée, Carcassonne a stoppé sa série de trois défaites consécutives grâce à sa victoire à Bourg-en-Bresse 26-22. Rouen (6e) et Aurillac (12e) se sont imposés à l’extérieur contre Provence Rugby (22-21) et Narbonne (30-26). Enfin Béziers est 9e après son succès devant Nevers (25-7). La cinquième journée avait débuté jeudi par la victoire d’Oyonnax chez la lanterne rouge Vannes (23-6).

Classement : Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Mont-de-Marsan 23 5 5 0 0 200 62 138 3

2. Colomiers 22 5 5 0 0 149 73 76 2

3. Bayonne 19 5 4 1 0 132 90 42 1

4. Montauban 17 5 4 0 1 111 97 14 1

5. Oyonnax 14 5 3 0 2 107 70 37 2

6. Rouen 12 5 2 1 2 132 111 21 2

7. Nevers 11 5 2 1 2 94 108 -14 1

8. Provence Rugby 10 5 2 0 3 106 121 -15 2

9. Béziers 10 5 3 0 2 94 97 -3 1

10. Grenoble 10 5 2 0 3 98 107 -9 2

11. Carcassonne 9 5 2 0 3 100 110 -10 1

12. Aurillac 9 5 2 0 3 90 119 -29 1

13. Bourg-en-Bresse 8 5 1 1 3 103 142 -39 2

14. Narbonne 6 5 1 0 4 83 150 -67 2

15. Agen 3 5 0 0 5 70 137 -67 3

16. Vannes 2 5 0 0 5 78 153 -75 2