Léo Coly réalise un début de saison exceptionnelle avec Mont-de-Marsan, qui est leader de Pro D2. Il est le meilleur marqueur d’essais et de points du championnat. Le jeune demi de mêlée de 22 ans a même été titulaire et excellent ce week-end avec les Barbarians français à Lyon face au Tonga (42-17). Selon les informations de Midi Olympique, le Montois intéresserait de nombreux clubs de Top 14 et pas des moindres. Le RC Toulon, le Lyon OU ou encore le Montpellier HR ont démarché le jeune international espoir. Le club rhodanien aurait même déjà transmis une offre à Mont-de-Marsan pour s’attacher les services de Léo Coly, qui est lié avec son club jusqu’en 2025. Les dirigeants montois voudront surement récupérer un joli chèque s’ils se séparent de leur pépite.