Mont-de-Marsan, vainqueur vendredi de Carcassonne (26-22), a pris la tête de la Pro D2 et compte treize points, soit autant que l’Aviron Bayonnais, tombeur de Vannes (26-18) et Colomiers, qui a balayé Aurillac (27-0).

Pour le Stade Montois, le sans-faute continue, grâce à une troisième victoire en autant de rencontres sur le terrain de Carcassonne. Les Montois ont dû batailler pour s’imposer, les Audois ayant arraché le point de bonus défensif grâce à un essai inscrit en toute fin de match. L’ogre bayonnais, troisième, poursuit également sa moisson avec un succès précieux au Stade de la Rabine contre Vannes, deuxième de la saison régulière l’an passé, qui subit un troisième revers. Les Bretons ont même laissé passer l’occasion d’empocher le bonus défensif en manquant une pénalité après la sirène.

Colomiers prend la deuxième place avec un succès net et sans bavure sur Aurillac (27-0) et tourne aussi à 100% de victoires sur ce début de saison. Pour Montauban, quatrième à un point du trio de tête, cette troisième victoire (11-9) a été beaucoup plus longue à se dessiner face à Narbonne. La lanterne rouge a craqué en toute fin de rencontre, mais prend son premier point de la saison avec le bonus défensif. Jeudi, Grenoble s’était imposé péniblement contre Agen 17-13, infligeant sa trentième défaite consécutive au SUA, relégué de Top 14 en fin de saison dernière.

Classement : Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Mont-de-Marsan 13 3 3 0 0 111 49 62 1

2. Colomiers 13 3 3 0 0 84 40 44 1

3. Bayonne 13 3 3 0 0 91 54 37 1

4. Montauban 12 3 3 0 0 60 45 15 0

5. Nevers 9 3 2 0 1 64 60 4 1

6. Grenoble 8 3 2 0 1 69 68 1 0

7. Provence Rugby 8 3 2 0 1 70 81 -11 0

8. Rouen 7 3 1 1 1 91 66 25 1

9. Béziers 6 3 2 0 1 58 53 5 1

10. Oyonnax 6 3 1 0 2 61 58 3 2

11. Carcassonne 5 3 1 0 2 68 65 3 1

12. Bourg-en-Bresse 3 3 0 1 2 53 92 -39 1

13. Vannes 2 3 0 0 3 67 84 -17 2

14. Agen 2 3 0 0 3 38 66 -28 2

15. Aurillac 1 3 0 0 3 39 77 -38 1

16. Narbonne 1 3 0 0 3 39 105 -66 1