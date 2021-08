Bayonne, favori pour la montée en Top 14, a bien lancé sa saison à domicile en battant largement (37-16) Agen, autre ex-pensionnaire de l’élite, jeudi en ouverture de la saison de Pro D2.

L’Aviron, relégué en Pro D2 à l’issue d’un match de barrage conclu aux pénalités face au grand rival Biarritz, affrontait l’autre banni du Top 14, Agen, pour ce match inaugural. Et les joueurs de Yannick Bru ont assez tranquillement déroulé leur rugby : ils menaient déjà 27 à 9 à la pause grâce à trois essais inscrits par Cassiem (13), Lafage (28) et Luamanu (39), auxquels les Agenais ont répondu par trois pénalités. Le score n’a pratiquement pas évolué lors du second acte jusqu’au quatrième essai bayonnais, inscrit par Duhau après une superbe remise aérienne de Baget (73).

Les Agenais, qui ont vécu une saison cauchemardesque en Top 14 avec 26 défaites en 26 matches, ont inscrit pour l’honneur un essai par Sloan à deux minutes du terme. Une autre affiche entre candidats à la montée animera cette première journée de Pro D2 : vendredi, Grenoble reçoit Oyonnax (20h45). Vannes, qui la saison dernière a chuté contre Biarritz lors de la phase d’accession après avoir réalisé une excellente saison régulière, débutera sa saison par un déplacement à Nevers.