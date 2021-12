Champion d’Europe en titre et leader du rugby français depuis pas mal de temps, le Stade Toulousain s’apprête à remettre son titre en jeu et débuter la Champions Cup dans quelques jours.

L’occasion pour son manager Ugo Mola de parler de son équipe avant le match à Cardiff ce week-end. Il n’est pas bête et est conscient que Toulouse est devenue l’équipe à abattre cette saison en France comme en Europe. « On voit que le niveau de détestation du Stade toulousain s’est amplifié ces derniers temps. Forcément, nous sommes plus exposés dans les médias ou par les programmations télévisuelles dans notre championnat, c’est quelque chose qui faut savoir gérer. Nous sommes très vigilants au niveau de notre activité médiatiquement parlant, on préfère que ce soit le club qui soit mis à l’honneur, et non pas les hommes qui le composent. Malheureusement, ou heureusement pour eux, certains arrivent encore à être très présents dans la presse. » A-t-il conclut.