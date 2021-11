Dans sa chronique « Mourad de Toulon » diffusée sur Rugbyrama, l’ancien président du Rugby Club Toulonnais, Mourad Boudjellal est revenu sur la victoire des Bleus contre la Géorgie mais aussi évoqué le prochain match du XV de France face aux Néo-Zélandais.

Selon Mourad Boudjellal, l’équipe de France n’a pas réalisé un grand match face à la Géorgie car les joueurs et le staff avaient en tête le dernier match de la tournée face aux All Blacks. Mais plus surprenant, il pense également que les hommes de Ian Foster avaient plus coché la rencontre contre face aux tricolores que celle contre l’Irlande.

« Vous avez tous vu ce magnifique Irlande – All-Blacks (29-20). Les Irlandais ont gagné de 9 points mais reconnaissez que ce n’était pas la grande équipe des Blacks. Les All-Blacks avaient la tête à la France. Les All-Blacks viennent dans cette Tournée pour une seule raison : ils se foutent des autres nations et des Irlandais, ils veulent juste défoncer les Français. Ce sera un match d’hommes et même l’entraineur des All-Blacks a dit qu’ils venaient pour nous défoncer. Et comme disait Eric Champ : ce n’est pas pour nous déplaire !», déclare l’ancien président du RCT.