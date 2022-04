L’ouvreur sud-africain de Montpellier Handré Pollard et son coéquipier au centre Geoffrey Doumayrou, blessés depuis plusieurs mois, sont de nouveau disponibles pour le huitième de finale de Coupe d’Europe dimanche face aux Anglais des Harlequins.

Pollard, champion du monde en 2109 avec les Springboks, qui rejoindra la saison prochaine le club anglais de Leicester, est absent depuis plus de trois mois. En concurrence avec l’international italien Paolo Garbisi et le jeune Louis Foursans, il a peu joué cette saison. Doumayrou (32 ans), revenu cet été dans son club formateur, n’a plus joué depuis le 6 novembre. Jusque-là, le trois-quarts centre international à treize reprises de 2017 à 2019 avait disputé les neuf premiers matchs, dont huit comme titulaire. Par ailleurs, le seconde ligne Florian Verhaeghe, remis d’une contusion contractée à Toulouse le 20 mars, est à nouveau opérationnel. A l’inverse, l’emblématique troisième ligne Fulgence Ouedraogo, le troisième ligne Marco Tauleigne ou le centre sud-africain Jan Serfontein (genou) prolongent leur convalescence.

Montpellier occupe la tête du Top 14, avec dix points d’avance sur La Rochelle et Castres, classés respectivement à la troisième et quatrième place, avant d’aborder son match de Coupe d’Europe.