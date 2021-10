Ce week-end, le MHR affronte l’équipe du Stade Rochelais dans cette 5e journée de championnat. Avant cette rencontre qui aura lieu ce samedi à partir de 15 heures, le capitaine du MHR se confie.

Et Fulgence Ouedraogo ne compte laisser de points en route et souhaite que ses partenaires décrochent une nouvelle victoire dans ce championnat. « C’est un match avec une légère pression, on est déjà en recherche de résultats après avoir perdu notre dernier match à domicile. L’an dernier, on a fait un début de saison catastrophique (trois victoires lors des quinze premières journées) et pourtant on a vu qu’il ne nous manquait pas beaucoup de points pour finir en beauté. Il ne faut pas laisser de points en route. On en a déjà perdu, on ne peut pas les rattraper… » Déclare-t-il en conférence de presse.